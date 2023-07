Grande Fratello, spunta il primo concorrente Nip: non solo, c'è anche un dettaglio sugli altri gieffini non famosi.

Come sappiamo ormai da tempo, il prossimo Grande Fratello vedrà un cast misto, composto da personaggi famosi e gente comune. Nelle ultime ore è spuntato fuori il primo concorrente Nip: si tratta di un macellaio.

Grande Fratello: spunta il primo concorrente Nip

La nuova edizione del Grande Fratello aprirà i battenti lunedì 11 settembre 2023. Alfonso Signorini non si è ancora sbottonato, tanto che non ha confermato neanche Cesara Buonamici come opinionista unica. Nelle ultime ore, però, è spuntato fuori il primo concorrente Nip.

Grande Fratello: il primo concorrente Nip è un macellaio

A lanciare l’indiscrezione sul primo concorrente Nip del Grande Fratello è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha dichiarato:

“Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%”.

Stando a quanto sostiene la Terribile, il primo gieffino non famoso è un macellaio. Ovviamente, la sua identità è ancora sconosciuta.

Grande Fratello: i Nip saranno tutti “semplici”

La Marzano ha aggiunto un altro dettaglio in merito ai casting del Grande Fratello. Pare che i concorrenti saranno tutti personaggi “semplici“. Deianira ha dichiarato: “I concorrenti nip avranno tutti lavori semplici“. In sostanza, avranno accesso al reality solo persone con lavori considerati normali, ovvero impiegati, operai, commercianti, artigiani, e non influencer, tiktoker e volti di OnlyFans.