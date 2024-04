Mo: dopo A. Saudita, Blinken andrà anche in Israele e Giordania

Washington, 29 apr. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken andrà in Israele e Giordania dopo essere stato in Arabia Saudita nel suo tour in Medio Oriente. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti....