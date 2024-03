I carabinieri di Benevento stanno indagando in merito al sequestro di tre ragazzi, picchiati per diverse ore in un’abitazione, anche con l’uso di armi. Alcune persone sono state arrestate, vediamo cosa è successo.

Ragazzi sequestrati e picchiati a Benevento

Tre ragazzi sono stati sequestrati per diverse ore all’interno di un appartamento di Benevento.

Qui sono stati picchiati e torturati, prima di essere liberati dalle forze dell’ordine che in seguito, hanno arrestato quattro individui.

Questa nuova e terribile storia di violenza proviene da un quartiere molto difficile del Beneventano, quello di San Leucio del Sannio, dove aggressioni analoghe avvengono molto spesso. Questa è particolarmente grave perché i giovani sono stati sequestrati e uno di loro è minorenne.

Le accuse verso coloro che sono stati arrestati, sono gravissime e a queste si aggiunge la detenzione di droga.

Scattano gli arresti per il sequestro di tre ragazzi Benevento

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda e chiarire cosa ci sia dietro a questo sequestro.

Al termine di indagini e accertamenti, hanno eseguito delle ordinanze decise dal Tribunale di Benevento.

Sono stati fermati quattro responsabili, uno di loro è finito in carcere mentre gli altri si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Nei loro confronti ci sono accuse di tortura, sequestro di persona e rapina.

Le indagini sono partite grazie al controllo su una vettura, avvenuto nel dicembre del 2023. All’interno c’erano tre uomini e un quarto con evidenti segni di violenza sul volto.

Dagli accertamenti è emerso che quel ragazzo era stato pestato dagli altri due, mentre due amici erano rinchiusi in una casa a Benevento con altri due soggetti che gli impedivano di uscire.

La ricostruzione delle aggressioni a Benevento

Stando alla ricostruzione, i giovani si erano recati nella casa per risolvere un litigio in modo pacifico però erano stati sequestrati e percossi anche con armi e manganelli.

Poi ancora, calci in testa, ferite fatte con coltelli e molte umiliazioni. Sono anche stati tolti loro i telefoni e i soldi.