I carabinieri del comando provinciale di Scampia, in provincia di Napoli, hanno effettuato un blitz nel difficile quartiere dove purtroppo notoriamente la criminalità ha preso il sopravvento. Quello che hanno trovato lascia senza parole.

Blitz a Scampia

Le forze dell’ordine hanno sequestrato un grande quantitativo di droga e armi a Scampia, a seguito di un blitz facente parte di una complessa operazione eseguita in un’area difficile del quartiere, l’Oasi del buon pastore.

Qui in diversi appartamenti, gli agenti hanno trovato panetti di hashish per oltre 17 chili e molte pistole e altre armi con matricola abrasa.

Fra le armi rinvenute e sequestrate, anche un mitragliatore.

Recenti controlli a Scampia

Questo il bottino impressionante delle perquisizioni eseguite in questi giorni a Scampia ma c’è da dire che le forze dell’ordine si sono concentrati anche in altri posti.

Ad essere sottoposta a controllo da parte dei carabinieri è stata prima la parte nord e ora appunto il popolare rione che costeggia via Ghisleri.

I panetti di droga erano 165, ben conservati in vari appartamenti. Le pistole erano quattro e tutte perfettamente funzionanti, detenute in modo clandestino e cariche.

Quello che ha allarmato di più gli agenti è stato un mitragliatore calibro 223 della Sig Sauer, sottoposto come il resto delle armi ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se siano coinvolte in fatti di sangue.

Nel bottino, anche 50 cartucce di vario calibro. Questo ci dà una perfetta fotografia di come sia facile reperire armi a Napoli e di quanto sia complessa la situazione di Scampia.