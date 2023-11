La bambina, che ha poco meno di un anno di vita, è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico Umberto I, nel reparto di Terapia Intensiva pediatrica.

Bambina di 11 mesi mangia l’hashish dei genitori

Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe trovato la droga per terra mentre stava gattonando. Inconsapevole di cosa fosse l’ha messa in bocca e l’ha ingerita. Il drammatico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 4 novembre a Roma, nella casa dove la bimba abita con i genitori in via Diego Angeli in zona Casal Bruciato. La madre di 23 anni e il padre di 24 si sono accorti di quello che la figlia aveva in mano e gliel’hanno subito tolto. In base a quanto hanno raccontato, quando sono andati a dormire la bambina stava bene.

La corsa in ospedale

I genitori si sono allarmati notando lo stato assonnato in cui riversava la figlia. Hanno deciso, quindi, di portarla al pronto soccorso. Qui è stata sottoposta agli accertamenti e le analisi hanno dimostrato che aveva assunto l’hashish. Ora è costantemente monitorata dai medici. I genitori sono stati subito denunciati a piede libero. Le accuse a loro carico sono di maltrattamenti in famiglia. Il caso è stato affidato agli agenti del commissariato Sant’Ippolito.

I precedenti

L’episodio accaduto a Roma, tuttavia, è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti avvenuti nella Capitale. Ad ottobre un bambino di poco più di un anno è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli con la presenza di cannabinoidi nel sangue. Nel 2021, invece, un coetaneo è stato trasportato all’Umberto I, dopo aver ingerito cocaina. L’Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che l’utilizzo di droghe, come la marijuana o l’hashish, nei bambini e nei neonati può provocare gravi danni al sistema nervoso e alla crescita.