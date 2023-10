Un minorenne è stato arrestato a Catania per possesso di droga. Aveva con sé molti grammi di marijuana, della quale si è disfatto durante l’inseguimento delle forze dell’ordine.

Arrestato per possesso di marijuana

I carabinieri di Catania hanno sorpreso un ragazzo di 17 anni che spacciava droga in piazza Federico II di Svevia. Così si sono avvicinati ma questo è fuggito ed è iniziato un inseguimento.

Durante la fuga il giovane ha gettato la droga che aveva con sé, parliamo di 110 grammi di marijuana.

I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno ammanettato, ora è in arresto.

L’allarme è scattato perché gli agenti stavano controllando da alcune ore il giovane ed erano colpiti dal fatto che i ragazzi si intrattenevano con lui per pochi secondi e poi si allontanavano. Però quando si sono avvicinati, il 17enne li ha spintonati e si è dato alla fuga per le vie limitrofe.

L’arresto del ragazzo in possesso di marijuana

Inizialmente il giovane era riuscito a seminare i suoi inseguitori ed era entrato in un negozio di barberia dove fingeva di essere un cliente: era entrato approfittando della folla all’interno del negozio e si era seduto su una poltrona.

Anche se con lui non aveva più la merce, i carabinieri l’avevano già recuperata e avevano visto chiaramente il momento in cui se ne era disfatto.

Ora l’autorità giudiziari ha convalidato l’arresto e disposto l’affidamento ad una comunità. Dovrà rispondere si detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Intanto la droga è oggetto di analisi in laboratorio per verificare la quantità di Thc presente in essa.