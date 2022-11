Sequestro di 32 tonnellate di marijuana in Spagna: è record del mondo

La Guardia Civil mette in manette 20 persone, parte di un'organizzazione di produzione e distribuzione

Si tratta di un vero e proprio record quello fatto dalla polizia spagnola nel corso dell’ultima retata derivante dall’operazione “Jardines“, svoltasi per diverse settimane su più città spagnole tra cui Toledo e Valencia, sedi dello stoccaggio della maggioranza della merce.

Il sequestro da record della Guardia Civil, 20 persone in manette

Con un comunicato la polizia ha fatto sapere che può ormai ritenere conclusa l’operazione in atto con il sequestro di ben 32 tonnellate di cime di marijuana, l’equivalente in pratica di 1,1 milioni di piante di cannabis potenziali. Si tratta non di una semplice retata, ma il più grande sequestro riguardante questa sostanza non solo in Spagna, ma anche a livello internazionale.

La sostanza era già pronta, come spiegato dalla Guardia Civil, ovvero conservata in buste confezionate sottovuoto in modo da poter essere spedite sia in alcune regioni della Spagna, sia in altri Paesi facenti parte dell’Unione Europea, “principalmente Svizzera, Paesi Bassi, Germania e Belgio”.

Cospicuo anche il numero degli arresti, ben 20 di età compresa tra i 20 e i 59 anni.

Nove gli uomini arrestate ed undici le donne, per la Guardia Civil essi appartenevano ad un’organizzazione che “controllava l’intero processo di produzione e distribuzione della droga”.