Non si arrestano le proteste degli agricoltori: nuovo episodio in via Nomentana a Roma oggi, 13 marzo

Continuano le proteste degli agricoltori e il nuovo episodio ha colpito la città di Roma: due rotoballe sono state date alle fiamme in Via Nomentana.

Le dichiarazioni degli agricoltori nella nuova protesta

«Il Governo sta giocando a scacchi con noi, ma attenzione perché la regina può anche cadere». Hanno detto questa mattina, mercoledì 13 marzo, gli agricoltori in piazza del Campidoglio.

Il Presidente degli Agricoltori italiani, Salvatore Fais, ha aggiunto:

«Porteremo avanti cinque presidi fissi del coordinamento con il quale continueremo a manifestare a livello nazionale. Va riformata tutta l’agricoltura, e andremo avanti fino a quando il Governo non ci darà delle risposte. Non possiamo continuare a svendere i nostri prodotti».

Date alle fiamme due grandi balle di fieno in via Nomentana, all’altezza del grande raccordo anulare, nei pressi del presidio allestito da tempo. Al fine di consentire le operazioni dei soccorsi la via Nomentana è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fra il Grande raccordo anulare e viale Sora Lella.

La protesta degli agricoltori a Roma non intende fermarsi