Europee: Castelli, 'in atto censura contro Libertà, pronti ad azione eclatante'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il livello di censura nei confronti della lista Libertà ha raggiunto l’apice. La maggior parte dei media italiani – e addetti ai lavori – nel riportare i nomi dei candidati delle liste alle europee, hanno palesemente censurato e oscurato la lista Libertà. Non c’è traccia infatti dei nostri candidati presenti nelle 5 circoscrizioni. Ciò si aggiunge all’esclusione totale (o lo scarsissimo minutaggio, forse meglio parlare di secondi) che telegiornali e trasmissioni di informazione hanno dedicato alla lista Libertà. Che fine ha fatto la par condicio? Ormai viviamo in un regime. Stiamo valutando azioni eclatanti contro questo trattamento anti democratico da parte dei media nazionali”. E' l'accusa mossa da Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e candidata capolista insieme a Cateno De Luca in tutta Italia.

“Nessuno usi questo momento in cui Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, è ricoverato per mettere in atto le solite tecniche che tendono a oscurare i progetti politici liberi”, conclude Castelli.