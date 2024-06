Sardegna, incidente sul ponte di Oloè: quattro persone ferite

Un terribile incidente si è verificato in Sardegna, sul ponte di Oloè. Quattro persone sono rimaste ferite.

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 5 giugno 2024, sul ponte di Oloè, lungo la provinciale 46 che collega Oliena e Dorgali, in provincia di Nuoro, Sardegna. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una donna che si trova in gravi condizioni. Si è trattato di uno scontro frontale tra una Renault Scenic e un’Alfa 159.

Incidente in Sardegna: i soccorsi

Le persone ferite sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Nuoro e trasportati con varie ambulanze all’ospedale San Francesco. La donna in gravi condizioni è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, i carabinieri si sono recati sul luogo per effettuare tutti i rilievi.