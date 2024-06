Tragico incidente questa mattina, mercoledì 5 giugno: un pensionato di 76 anni è morto in un incidente d’auto a Bagni di Lucca

Un tragico incidente nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 5 giugno: un pensionato di 76 anni, residente a Lugliano, è morto poco prima delle 8 in un incidente d’auto a Bagni di Lucca.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dopo la tragedia, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi: la tragedia è avvenuta nel comune di Bagni di Lucca sulla strada per Lugnano per andare a Monte di Villa, l’uomo, alla guida dell’automobile, ha perso il controllo del mezzo ed è andato violentemente a sbattere a bordo strada.

Immediato è stato l’intervento degli operatori sanitari: sul luogo le ambulanze di Croce Rossa di Bagni di Lucca e Misericordia di Borgo a Mozzano con l’attivazione di Pegaso, annullata poco dopo, per il decesso constatato dal personale sanitario. Troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è stato dichiarato morto direttamente sul luogo.

Le indagini dopo l’incidente

Al momento fondamentale è il lavoro dei carabinieri che, giunti sul luogo dell’incidente, stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Per il momento sono ancora ignote le cause dell’incidente: secondo le prime e ancora parziali informazioni, l’uomo potrebbe avere avuto un malore perdendo il controllo della macchina, finita fuori strada. Tuttavia, saranno gli ulteriori accertamenti a fornire maggiori dettagli nelle prossime ore.