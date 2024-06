Un 78 è morto schiacciato dal suo trattore: la tragedia si è consumata nella giornata di ieri a Livo, nella provincia di Como. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il mezzo agricolo si sia ribaltato addosso all’anziano conducente, uccidendolo sul colpo.

78enne schiacciato dal suo trattore: è morto

Era il pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno, quando sul cielo di Livo, piccolo paesello lombardo sito nella provincia di Como, si alza un elicottero dei soccorsi. Il mezzo si stava recando presso l’azienda agricola di Federico Agosti, agricoltore di 78 anni. Il pensionato, che negli ultimi anni aveva deciso di continuare il suo lavoro nell’azienda agricola, era stato vittima di un drammatico incidente con il suo trattore. Un passante aveva visto il mezzo, ancora acceso, sdraiato su un fianco e aveva subito chiamato i soccorsi, immaginando che cosa potesse essere successo.

78enne schiacciato dal suo trattore: il ricordo

Il luogo era irraggiungibile dalle ambulanze, ecco perché i soccorritori lo hanno raggiunto dal cielo. Una volta arrivati nell’azienda agricola, però, i medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Federico. Il 78enne era già morto sotto il peso del grosso mezzo agricolo. “Viveva da solo, non aveva figli, aveva un fratello di nome Sergio. Quando abbiamo sentito il rumore dell’elicottero sopra il paese abbiamo pensato a uno dei tanti incidenti in moto. Poi abbiamo saputo che si trattava di Federico” – raccontano i famigliari del pensionato.

