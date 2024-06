Proseguono le ricerche di Cristian Casian Molnar, travolto dalle acque del Natisone, dopo il ritrovamento delle amiche Bianca Doros e Patrizia Cormos. In queste ore sono in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno scandagliando il fiume e la terra lungo le rive.

Tessuto rinvenuto nel Natisone

Sul luogo della tragedia continuano a lavorare 60 unità: sommozzatori e soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia.

Oggi, un’amara scoperta: un brandello di tessuto bianco è stato rinvenuto tra le griglie di una centralina idroelettrica sotto il ponte Alcide De Gasperi. Il ritrovamento è emerso mentre il titolare dell’impianto idroelettrico effettuava la pulizia delle griglie.

Le ricerche senza sosta per l’ultimo disperso

I vigili del fuoco, intervenuti nell’immediato hanno recuperato il tessuto consegnandolo successivamente ai carabinieri per gli accertamenti del caso. Inoltre, hanno effettuato un sopralluogo con i sommozzatori nell’area retrostante le griglie della centralina, dove però non hanno trovato nulla.

Il pezzo di stoffa, macchiato in diversi punti, ha suscitato particolare interesse in quanto potrebbe appartenere alla t-shirt che Cristian indossava il giorno della sua scomparsa, anche se, al momento, non esistono conferme ufficiali a riguardo, ma visionando il video sembrerebbe proprio dello stesso colore.

Fortunatamente è diminuito rispetto a ieri il livello del corso d’acqua, condizione che potrebbe facilitare le ricerche nelle prossime ore.