Incidente fra due auto a San Lazzaro: pericoloso frontale

Nella mattinata, del 5 giugno a San Lazzaro, precisamente in via Palazzetti, si è verificato un incidente di gravità estrema.

Grave incidente a San Lazzaro: frontale fra due auto

Secondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli, di cui uno è finito nel fosso che delimita la strada.

Sul luogo dell’incidente si trovano attualmente quattro pattuglie della Polizia Locale, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti, entrambi gravemente feriti, dai veicoli coinvolti. Il personale medico del servizio 118 è già sul posto con ambulanze e un’unità di automedica per prestare soccorso agli infortunati.

A causa della situazione, la via Palazzetti è stata chiusa al traffico dall’incrocio con via Scuole del Farneto fino a via Idice, generando disagi alla circolazione nella zona circostante.

L’incidente ha provocato un blocco totale delle attività normali nella zona interessata, con la presenza delle forze dell’ordine e dei soccorsi che stanno operando per gestire la situazione. Al momento non si dispongono di ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei conducenti coinvolti. La comunità locale resta in apprensione in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.