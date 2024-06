Incidente sulla A22: traffico in tilt all'altezza di Rovereto

Incidente stradale questa mattina in A22 sull’autostrada del Brennero, all’altezza di Rovereto: chilometri di coda

L’incidente stradale in A22 è avvenuto tra Rovereto Nord e Rovereto Sud questa mattina, 5 giugno, poco dopo le 7:30 sull’autostrada del Brennero, all’altezza di Rovereto: chiusi temporaneamente entrambi i caselli, traffico in tilt.

Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente: secondo le prime indiscrezioni una donna risulta ferita dopo aver perso il controllo della moto, soccorsa è stata portata in ospedale in elicottero in codice rosso.

Al momento sono ignote ulteriori informazioni sullo scontro avvenuto in autostrada: non sono disponibili informazioni sulla dinamica e sulla gravità dell’accaduto. Tuttavia, è confermato che l’incidente ha causato il blocco del traffico in direzione sud, verso Modena, ma forti rallentamenti anche verso nord.

Forti disagi per gli automobilisti in A22 questa mattina ma, il servizio di pronto intervento dell’Autobrennero informa che la situazione sta pian piano tornando alla normalità, dopo i forti rallentamenti per la viabilità nelle prime ore del mattino, nelle ore successive allo scontro.

La situazione, nel momento in cui scriviamo, è sotto controllo ed è migliorata dopo le 8.45, con la progressiva ripresa del traffico: ancora rallentato però nel segmento fra Trento Sud e Rovereto Nord, soprattutto per i mezzi pesanti in direzione Modena.