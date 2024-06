Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, sulla circonvallazione di San Giovanni, tra via Garibaldi e via Perugia: a scontrarsi frontalmente una Opel Corsa e uno scooter Yamaha.

La dinamica dell’incidente

Ancora sangue sulle strade italiane, continua la scia di incidenti anche a Roma: ieri sera, nel quartiere San Giovanni, poco dopo le 21:20, un’auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio con Via Taranto.

Ad avere la peggio, le due persone in sella allo scooter: la passeggera di 50 anni è stata trasportata in codice arancione al San Giovanni, mentre il conducente, un 48enne, in codice rosso, nello stesso ospedale.

Il conducente dell’auto, una Opel Corsa, non è rimasto ferito, ma è stato comunque portato in ospedale per tutti gli accertamenti dopo l’impatto.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale per tutti i rilievi.

Dopo aver sottoposto i conducenti di auto e scooter ai rituali test su alcol e droga, sono stati eseguiti i rilievi scientifici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro frontale-laterale che ha coinvolto i due veicoli. Analisi che potrà essere approfondita dalle testimonianze dei soggetti coinvolti nello scontro, come nel caso del conducente dell’auto, già dimesso e fuori pericolo.