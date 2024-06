Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno, fra le strade di Allumiere, un piccolo comune sito nella città metropolitana di Roma.

Incidente a Roma: la dinamica dello scontro tra auto e furgone

Secondo quanto appreso, erano circa le ore 6 e 30 del mattino di oggi, quando, per cause ancora tutte da verificare, un furgone e un’automobile si sono scontrate sulla Braccianese, ad Allumiere (Roma). La dinamica del sinistro, e le responsabilità legate a questi, non sono ancora state chiarite, ma si sa che dopo lo scontro, auto e furgone sono finiti entrambi fuori dalla carreggiata.

Incidente a Roma: le indagini dei carabinieri

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere del furgone il suo conducente. In totale, oltre all’uomo, che si stava recando al lavoro, i feriti nel sinistro sulla Braccianese sono stati 3. Gli altri due erano a bordo dell’automobile e, dopo essere stati soccorsi dal personale medico del 118, sono stati trasferiti in ospedale. I carabinieri faranno ora tutte le valutazioni del caso, osservando, per comprendere meglio la dinamica, le immagini delle telecamere di sicurezza piazzate lungo la via.