Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone a Inzago. La vittima è Massimo Tabacco, originario di Aprica.

Incidente a Inzago, travolto da un furgone: la vittima è Massimo Tabacco

Massimo Tabacco è stato investito da un furgone a Inzago ed è morto all’età di 47 anni. Era originario di Aprica ma da qualche anno si era trasferito nel paese alle porte di Milano con la sua famiglia. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle sette è stato travolto dal furgone che è andato a schiantarsi contro un albero. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, l’uomo è morto sul colpo. Per cercare di capire con esattezza quanto accaduto sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.

Incidente a Inzago, furgone travolge uomo: dinamica da chiarire

Il conducente del furgone, un operaio di 32 anni, è stato soccorso con un grave trauma cranico e contusioni. L’automobilista è stato portato all’ospedale in codice giallo. Polizia e Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno sequestrato furgone e cellulare. L’automobilista verrà sottoposto ai test tossicologici. Resta da capire per quale motivo ha perso il controllo del mezzo.