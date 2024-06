Erano circa le ore 22 della serata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, quando in Via Novara a Milano si è verificato un pericoloso incidente autonomo che ha coinvolto uno scooter. Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo e una donna italiani. I due sono finiti a terra dopo lo schianto del motorino contro uno spartitraffico: entrambi hanno perso la vita.

Incidente in scooter a Milano: la dinamica

Al momento, le autorità non hanno ancora chiarito le cause dell’incidente avvenuto ieri sera in zona San Siro e, più specificatamente, in Via Novara. Un uomo e una donna italiani si trovavano a bordo di uno scooter quando questi, ha iniziato a sbandare fino a finire contro lo spartitraffico. Dopo il primo incidente, il mezzo a due ruote ha proseguito la sua folle corsa e ha sbattuto contro un semaforo e contro un cartello stradale.

Incidente in scooter a Milano: i soccorsi

Sul posto sono giunti in pochi attimi i medici del 118. I sanitari si sono occupati delle prime cure del caso nei confronti dei due feriti, poi li hanno trasportati con le ambulanze in ospedale. Purtroppo, a poche ore di distanza, sia l’uomo sia la donna sono morti.