Torno, non ce l'ha fatta il turista belga ritrovato: morto per complicazioni ...

Torno, non ce l'ha fatta il turista belga ritrovato: morto per complicazioni ...

È morto Albert Renè Corbeel, il turista belga di 81 anni scomparso dal centro di Torno mercoledì sera e ritrovato nella mattinata di ieri, domenica 9 giugno: per l’uomo sono subentrate complicazioni mediche durante il ricovero all’ospedale Sant’Anna.

Leggi anche: Processo per omicidio di Giulia Tramontano: disposta perizia psichiatrica per Alessandro Impagnatiello

Torno, è morto il turista belga ritrovato dopo diversi giorni: subentrate complicazioni mediche

La storia di Albert Renè Corbeel si è conclusa nel peggiore dei modi: l’81enne belga è morto nella giornata di oggi, lunedì 10 giugno, dopo alcune complicazioni mediche sopraggiunte. Alcuni volontari della protezione civile lo avevano trovato in un sentiero vicino ad un torrente in una zona boschiva nei pressi di Villa Pliniana, a Torno ed era cosciente. I tecnici del Soccorso Alpino ieri lo avevano trasportato a valle con una barella portantina: ad attenderlo c’erano un’ambulanza e un’automedica. Una volta in ospedale, all’uomo sono stati riscontrati gravi problemi respiratori e renali e uno stato settico: le condizioni si sono aggravate e lo hanno portato alla morte questo pomeriggio.

La storia di Albert Renè Corbeel

Il turista belga era stato ripreso da una telecamera comunale in piazza Caronti, mentre si incamminava verso via Piave: secondo quanto ricostruito, l’uomo era arrivato lì con la moglie che si sarebbe fermata a prendere un caffè, mentre lui si sarebbe allontanato. La zona in cui è stato ritrovato, secondo le prime informazioni, si trova a circa 200 metri, in linea d’aria, dalla strada. Le ricerche di Albert Renè Corbeel erano scattate subito, via terra e via lago con droni, gommoni e unità cinofila.

Leggi anche: Napoli, morta ragazza di 30 anni: kayak si rovescia davanti a Villa Rosebery