Roma, scontro tra Suv e furgone: due feriti nell’incidente

Un brutto incidente si è verificato questa mattina, martedì 11 giugno 2024, in via Palo Laziale, a Ladispoli, in provincia di Roma. Non è il primo incidente che si verifica in quella via. Questa volta si è trattato di un tamponamento e sono rimasti coinvolti un Suv e un furgone. I due conducenti dei mezzi sono rimasti feriti nello schianto.

Incidente a Ladispoli: soccorsi e traffico

Nell’incidente sono rimasti feriti i due conducenti, che sono stati soccorsi e portati in ambulanza al Padre Pio di Bracciano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Ladispoli, per i rilievi del caso, e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ci sono state forti ripercussioni sul traffico della zona, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia.