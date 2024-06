Muore in ospedale ad Aosta: si attende l'autopsia per la bimba di due anni

Una bambina di soli due anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle tre, all’ospedale Beauregard in Valle d’Aosta. Si tratta di un decesso inaspettato e le cui cause sono ancora ignote, per questo motivo l’unico modo per avere qualche risposta è attendere l’autopsia richiesta da Mauro Occhi, il direttore sanitario dell’Usl della Valle d’Aosta.

Bimba di due anni muore: si attendono risposte dall’autopsia

La bambina era stata portata al pronto soccorso pediatrico dai genitori nella notte tra domenica e lunedì perché vomitava. Inizialmente è stata visitata dal pediatra di guardia, successivamente tenuta in osservazione e infine reidratata prima di essere dimessa perché ritenuta in buone condizioni di salute.

Peccato che la famiglia si sia poi ripresentata nella giornata di ieri intorno alle 17 del pomeriggio perché il vomito non aveva ancora abbandonato la piccola. Ed è a questo punto che la situazione è andata progressivamente peggiorando, con un anestesista rianimatore che ha fatto di tutto per evitare il decesso della bambina che è avvenuto intorno alle tre di questa mattina.

Una morte che ha scosso l’intero ospedale, con Mauro Occhi, il direttore sanitario dell’Usl della Valle d’Aosta, che ha tenuto a sottolineare come farà di tutto per trovare una spiegazione a quanto avvenuto. Proprio per questo motivo è stata immediatamente richiesta un’autopsia che aiuterà a capire cosa sia successo.