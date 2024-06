Tragico incidente in scooter a Milano: le vittime, chi erano i due ragazzi mo...

Un tragico incidente in scooter è costato la vita a Sara Capani, 31 anni, e Samuele Lunardi, 40 anni il prossimo ottobre.

Tragico incidente in scooter a Milano: le vittime, chi erano i due ragazzi morti?

I due stavano percorrendo via Novara a Milano la sera del 10 giugno, quando lo scooter Kymco 125 condotto da Lunardi si è schiantato contro lo spartitraffico centrale. Dopo l’impatto, il mezzo è finito contro un segnale stradale e un semaforo, con le vittime già a terra.

I soccorsi sono stati allertati da chi aveva assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e il 118 con due ambulanze e auto mediche. Capani e Lunardi sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al San Raffaele e al San Carlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed entrambi sono stati dichiarati morti quella notte.

Secondo una prima ricostruzione basata su alcune telecamere, si vedrebbe lo scooter sterzare improvvisamente verso sinistra andando a impattare. Nel filmato non ci sarebbero ostacoli o persone che attraversano, quindi si indaga per accertare se si sia trattato di un malore del conducente o di un problema al mezzo.

La dinamica precisa è ancora da ricostruire dagli agenti. Capani viveva a Settimo Milanese, mentre Lunardi abitava in zona Quinto Romano a Milano. Lui stava riaccompagnando a casa l’amica dopo una serata trascorsa insieme.