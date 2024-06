“Sono stanca, vado a dormire” sono state le utime parole che Adale Baldassarre, 16enne di Modena, ha detto ai genitori la sera prima di morire: la mamma e il papà l’hanno trovata morta nel letto. La giovane è morta nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno.

Leggi anche: Roma, nonna e nipote travolte sulle strisce pedonali: morta l’anziana, salva la bambina

Adele Baldassarre, i risultati dell’autopsia

Lunedì all’Istituto di Medicina Legale di Modena è stata svolta l’autopsia sul corpo della 16enne: dai primi esiti risulta che Adele è morta per embolia polmonare, per avere ulteriori accertamenti bisognerà attendere un altro mese. Nei giorni precedenti alla sua morte, la 16enne era stata poco bene e si era sottoposta ad accertamenti alla tiroide: non erano emersi dati preoccupanti e nulla lasciava presagire la tragedia.

Il sogno di diventare cantante

Adele frequentava il liceo musicale Sigonio di Modena, sognava di fare la cantautrice e stava muovendo i primi passi nel mondo della musica: “Ciao a tutti, sono Adele, una ragazza di 15 anni a cui piacerebbe vivere di musica” aveva scritto neanche un anno fa sul proprio canale Youtube per far sentire “Marilù“. “Questa è la mia prima canzone, parla di una donna che ha subito violenza e trova il coraggio di lasciare l’uomo che la tratta come uno scarto. Spero di aver reso giustizia ad un argomento di tale importanza e di non essere risultata banale” aveva continuato.

Leggi anche: Tragico incidente in scooter a Milano: le vittime, chi erano i due ragazzi morti?