Europee: Più Europa, 'Polizia intervenuta a banchetto Piacenza, Piantedosi spieghi'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Oggi al nostro banchetto di Faenza si sono avvicinati due funzionari in borghese, ci hanno fatto vedere i distintivi, chiesto i documenti e intimato di coprire la scritta 'vota' dal manifesto che campeggiava davanti al tavolino degli Stati Uniti d’Europa, 'non si può scrivere'. Chi stava al tavolo ha eseguito. Poi dopo mezz’ora sono tornati altri agenti di Polizia in divisa dicendoci che non si poteva nemmeno vedere la data delle elezioni europee… a quel punto abbiamo tolto tutto; che senso aveva?”. È la denuncia del coordinatore di Più Europa Ravenna Nevio Salimbeni, pubblicando su Facebook la foto della pecetta bianca sul manifesto che invita a votare per gli Stati Uniti d’Europa.

“Piantedosi deve chiarire quanto prima ciò che è avvenuto. E deve farlo in Aula -dichiarano il segretario di Più Europa Riccardo Magi e il deputato del partito Benedetto Della Vedova- È preoccupante che nell’Italia di Giorgia Meloni, le forze di opposizione non possano fare campagna elettorale nemmeno quando dovrebbe esserci la campagna elettorale. È l’ennesimo segnale del clima pesante che si respira in Italia, dove i giornalisti vengono svegliati di notte per la notifica di una querela come è accaduto a Massimo Giannini, altri vengono identificati mentre raccontano le manifestazioni degli ecologisti, gli studenti vengono sistematicamente manganellati, le televisioni occupate dalla propaganda meloniana, mentre ai tassisti viene concesso di arrivare con petardi e bombe carta a ridosso del Parlamento. Ci aspettiamo -concludono Magi e Della Vedova- un chiarimento immediato da parte del ministro Piantedosi”.