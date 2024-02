Amadeus ha lanciato un invito a Gianni Morandi per tornare sul palco dell'Ariston, accetterà?

Il festival di Sanremo si avvia alla seconda puntata e in queste ore stanno uscendo tante indiscrezioni in merito alla nota kermesse. Ad esempio, circola la voce che Gianni Morandi potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Sarà vero?

Gianni Morandi di nuovo a Sanremo?

In conferenza stampa Amadeus ha lanciato un invito riferendosi a Gianni Morandi, dicendo: “Gli ho detto che se non ha impegni può fare un salto”.

Lo scorso anno il cantante fu co-conduttore e ottenne un grande successo, lo stesso che fra l’altro ha riscosso anche il co-conduttore della prima serata di quest’anno, Marco Mengoni.

L’ospitata a sorpresa di Sanremo

Non ci sono state conferme in merito a un eventuale ritorno di Morandi, quel che è certo è che però c’è in scaletta un misterioso ospite a sorpresa, che canterà “Grazie dei fiori”, canzone molto rappresentativa del festival di Sanremo, poiché con questa Nilla Pizzi vinse la prima edizione.

Chi farà questo speciale tributo? Sarà proprio Gianni Morandi? Lo farà stasera?

Non lo sappiamo, bisognerà attendere l’inizio della seconda serata per scoprirlo.

Le indiscrezioni sulla presenza di Gianni Morandi

Possiamo dire che le voci si sono fatte più consistenti oggi, 7 febbraio, alla vigilia del secondo appuntamento sanremese.

Addirittura alcuni siti si sono sbilanciati su una data, dicendo che Gianni Morandi interverrà nella terza serata.

Pare ci sia anche una sorta di conferma da parte del diretto interessato, che ha commentato in merito ad Amadeus e Mengoni: “Sanremo mi piace. Belle le canzoni e sti due sono forti!”.

Gianni ha anche mandato un messaggio in diretta a Viva Radio 2! e Fiorello lo ha letto con piacere. Insomma non resta che aspettare giovedì.