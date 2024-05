Milano: pm arresti Beccaria chiede atti a polizia su incendio in carcere

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – La procura di Milano, che indaga sulle presunte torture nel carcere minorile Beccaria, ha delegato la squadra Mobile ad acquisire gli atti relativi all'incendio (senza feriti) scoppiato la scorsa notte nella struttura. La segnalazione dell'accaduto, le fiamme sarebbero state appiccate a un materasso, è arrivata al pm del turno urgenze Giulia Floris, la quale è in contatto con le colleghe che si occupano del fascicolo che ha portato all'arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria e alla sospensione di altri otto.

L'incendio potrebbe non aver riflessi sulla procura ordinaria, ma potrebbe interessare invece la procura per i minorenni, se nell'atto vandalico fossero coinvolti soltanto giovanissimi.

Domani, intanto, sono in calendario le udienze al Riesame per discutere le richieste di scarcerazione presentate dalle difese di due agenti arrestati. E sempre domani la titolare dell'indagine Rosaria Stagnaro, insieme alla collega Cecilia Vassena e alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, sentirà i primi ragazzi che si ritiene siano state vittime di episodi di violenza. Due le nuove segnalazioni arrivate via mail da avvocati per nuove presunte violenze, ma s'indaga anche su altre sospette aggressioni.