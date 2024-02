Amadeus torna alla conduzione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 da martedì 6 febbraio fino a sabato 10.

In molti spettatori si sono chiesti perché il conduttore scelga di indossare quasi sempre abiti blu o bianchi. La ragione è molto semplice.

Il look di Amadeus

Spiega Amadeus a Famiglia Cristiana di essere affetto da daltonismo. Ecco perché sceglie sempre abiti di varie tonalità di bianco o blu.

Confessa con umorismo: “Mia moglie mi accompagna sempre a fare shopping perché distinguo solo le tonalità decise: con i colori pastello è un disastro. E, in più occasioni, mi è capitato di andare in giro con un calzino blu e uno nero. Nel mio mestiere, essere daltonico non è un grosso problema… Ma pensate se avessi fatto lo stilista!”

Le previsioni per Sanremo

Sanremo si avvicina e la tensione per il conduttore è alle stelle. Spiega Amadeus, questa volta a Vanity Fair, di consultare spesso l’amico Paolo Fox per avere qualche previsione utile. Afferma infatti: “Non vivo con l’astrologo di fianco, è chiaro. Però mi fa piacere confrontarmi con lui di tanto in tanto. E poi, come dice Fox, meglio non credere mai, però verifica sempre.”