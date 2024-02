Giancarlo Magalli racconterà il Festival di Sanremo 2024 in compagnia della Giallappa’s Band. L’annuncio è arrivato in modo inaspettato, specialmente per la mise del conduttore: sopra vestito, sotto “in mutande”.

Sanremo 2024: Giancarlo Magalli racconta il Festival con la Gialappa’s

Contemporaneamente al Festival di Sanremo, su RTL 102.5 va in scena Noi dire Sanremo, trasmissione radiofonica condotta dalla Gialappa’s Band. Per il 2024, il duo comico sarà affiancato da Giancarlo Magalli. Il format andrà in onda a partire dal mercoledì 7 febbraio, tutti i giorni fino al 10 febbraio.

L’annuncio di Giancarlo Magalli in mutande

La Gialappa’s Band commenterà con ironia le canzoni e i momenti topici di Sanremo 2024. Quest’anno sarà affiancata da Giancarlo Magalli, che ha annunciato la nuova avventura “in mutande“. Ovviamente, si tratta di uno sketch simpatico, niente di volgare. Un modo per ironizzare sulla durata delle dirette del Festival.

Giancarlo Magalli: dalla tv alla radio

In attesa di tornare in televisione con uno spazio tutto suo, che non sia una semplice rubrica ai Fatti Vostri, Giancarlo Magalli si accontenta della radio. In una recente intervista a Domenica In, il conduttore ha fatto capire il dispiacere per il trattamento ricevuto dalla ‘sua’ Rai:

“Non basta il pubblico che per fortuna mi ha sempre gratificato della sua simpatia. Ci sono anche altre persone che devono essere d’accordo. Poi se in Rai decidono che devi fare fino a quello, pazienza, anche se pensi di poter fare di più, (…) Lo spero anche io di tornare, ma mi sa che sono il solo a sperarci”.