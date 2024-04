Harley Zuriatti ha vinto ben 20mila euro nella puntata andata in onda lunedì 22 di Affari Tuoi. Durante la trasmissione la giovane ha raccontato la sua storia, emozionando tutti.

La malattia

Harley si è presentata ad Affari Tuoi in compagnia del fidanzato. E, davanti alle telecamere ha detto: “Siamo giovani e abbiamo avuto un anno devastante. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l’occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti.”

La scoperta di Affari Tuoi

Ha aggiunto Harley quanto sia importante per lei il programma condotto da Amadeus: “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri.”