Davide Donadei è finito nuovamente al centro del chiacchiericcio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato su Instagram alcune foto che lo ritraggono con una maglietta sporca di sangue, poi le ha rimosse. Cosa è successo?

Davide Donadei: le foto con la maglietta sporca di sangue

Nelle ultime ore, si sono riaccesi i riflettori su Davide Donadei. Sui social sono apparse alcune foto che lo ritraevano in un noto locale di Milano, ma non è stata la location ad attirare l’attenzione dei fan. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, il ragazzo è stato coinvolto in una rissa a causa dell’ex fidanzata Chiara Rabbi. Ha dichiarato: “Lite furibonda ieri sera all’Old Fashion di Milano. Erano presenti tra gli altri, Davide e la sua ex in compagnia di amici in comune. Tra i due sarebbe scappato un bacio ma a un certo punto lei era tra le braccia di un altro ragazzo. Così Davide sarebbe andato su tutte le furie!“. Dopo l’uscita di questa indiscrezione, Donadei ha postato un paio di foto con la maglietta sporca di sangue.

La confessione di Davide Donadei

A didascalia delle foto con la maglietta sporca di sangue, Davide ha scritto:

“Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna”.

Stando a quanto si legge, il sangue sulla sua maglietta non è frutto di una rissa, ma di una violenza su se stesso. Donadei ha aggiunto:

“Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

Davide cancella le foto con la maglietta sporca di sangue

Dopo questo lungo sfogo, Davide ha rimosso le foto con la maglietta sporca di sangue. Le immagini, ormai, avevano già fatto il giro dei social. A questo punto, Donadei ha ammesso: