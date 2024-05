Mo: Schlein, 'Netanyahu va fermato, Israele non può calpestare il diritto internazionale'

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Tutta la comunità internazionale deve fermare Netanyahu. Serve un cessate il fuoco per fermare questo massacro, è gravissimo che Netanyahu prosegua nonostante la Corte internazionale di giustizia si sia espressa per fermare questo attacco a Rafah. Non c...

Roma, 27 mag (Adnkronos) – "Tutta la comunità internazionale deve fermare Netanyahu. Serve un cessate il fuoco per fermare questo massacro, è gravissimo che Netanyahu prosegua nonostante la Corte internazionale di giustizia si sia espressa per fermare questo attacco a Rafah. Non c'è nessun Paese al mondo che si possa permettere di calpestare i principi del diritto internazionale". Lo ha detto Elly Schlein in una tappa del suo tour in Calabria.