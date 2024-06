Milano: trapper Simba La Rue condannato in appello a 3 anni e 9 mesi per rapina

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – E' stato condannato in appello a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di carcere il trapper Simba La Rue (al secolo Mohamed Lamine Saida) a processo a Milano con rito abbreviato, insieme ad altri imputati, per la cosiddetta 'faida tra trapper'. Il 22enne ha ottenuto una piccola riduzione rispetto alla condanna in primo grado (4 anni), ma la corte ha riconosciuto sia il reato di lesioni che quello di rapina, diversamente dalla richiesta del pg Massimo Gaballo che aveva chiesto una condanna a 8 mesi per il trapper solo per lesioni. I giudici d'appello hanno ridotto altre due condanne e confermato per gli altri imputati la sentenza di primo grado per la rapina di via Settala del primo marzo del 2022 quando due gruppi di trapper si affrontarono con calci, pugni e un coltello.