La celebre zattera utilizzata nel film “Titanic” è stata venduta all’asta domenica scorsa per una cifra incredibile.

Titanic, la celebre zattera è stata venduta all’asta

Organizzata dalla rinomata catena di ristoranti e hotel Planet Hollywood, l’asta ha visto l’aggiudicazione della zattera per una somma impressionante di 781.750 dollari, equivalente a quasi 722.000 euro. Questo pezzo di legno è diventato un’icona grazie alla scena del film in cui Rose DeWitt Bukater, interpretata da Kate Winslet, si salva dal naufragio del transatlantico Titanic.

La zattera, che consiste in una porta di legno, è diventata uno degli oggetti più discussi nella storia del cinema. Sin dalla sua comparsa sul grande schermo, molti hanno speculato sul fatto che anche il personaggio di Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, avrebbe potuto sopravvivere salendo sulla zattera insieme a Rose.

Il dibattito sulla sorte di Jack ha raggiunto un punto culminante quando nel 2023 il regista James Cameron ha collaborato con un gruppo di scienziati per ricreare la famosa scena della zattera. Questo è stato fatto durante una trasmissione realizzata dal National Geographic per commemorare il 25º anniversario del film, dopo una serie di simulazioni, Cameron ha concluso che, sebbene Jack avesse potuto tentare di salire sulla zattera, la sua decisione di sacrificarsi per Rose era congruente con la sua psicologia e la trama d’amore tragica del film.

Il catalogo dell’asta ha sottolineato che la zattera ha suscitato un ampio dibattito tra i fan del film. Il pezzo di legno, lungo 2,4 metri e largo 1, è stato creato durante le riprese del film utilizzando un autentico frammento recuperato dal naufragio del Titanic nel 1912. La sua vendita all’asta ha sicuramente attirato l’attenzione degli appassionati del cinema e dei collezionisti di memorabilia storica.