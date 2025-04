La gelosia nell’era digitale

Negli ultimi anni, la gelosia ha assunto nuove forme, specialmente con l’avvento dei social media. Piattaforme come Instagram e TikTok non solo ci permettono di connetterci con gli altri, ma possono anche innescare sentimenti di insicurezza e sospetto. La gelosia scatenata dai social, nota anche come Social Media Jealousy (Somj), è diventata un argomento di studio per esperti di salute mentale, che cercano di comprendere il suo impatto sulle relazioni interpersonali.

Le radici della gelosia sociale

La gelosia è un’emozione complessa, spesso legata alla paura di perdere una persona amata. Con i social media, questa emozione può intensificarsi. Le interazioni online, come i ‘like’ e i