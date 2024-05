Brutte notizie per i fan de Il Collegio: il programma televisivo è stato cancellato per sempre. I vertici di Viale Mazzini, dopo ben otto edizioni, hanno deciso di mandare in pensione il docureality di punta del secondo canale della tv di Stato.

Il collegio: il programma televisivo cancellato per sempre

La rivoluzione in Rai prosegue, ma questa volta non riguarda un conduttore. A dire addio alla tv di Stato è un format molto amato. Stiamo parlando de Il Collegio, docureality di punta di Rai2. Stando ad un’indiscrezione lanciata da BlogTvItaliana.it, i vertici di Viale Mazzini hanno cancellato il programma per una serie di motivi.

L’indiscrezione su Il Collegio

Su BlogTvItaliana.it si legge:

“Dopo otto edizioni costellate di successi e inciampi, il noto reality show di Rai Due dovrebbe non avere una prossima edizione. Questo è quanto possiamo riportare noi di BlogTvltaliana.it dopo aver incrociato una serie di indizi che certificano come Rai e Banijay avrebbero definitivamente abbandonato sia il progetto ma anche la volontà di rimettere in piedi uno dei programmi cult dell’ultima decade televisiva. Dalla prossima stagione, quindi, addio a Il Collegio”.

Perché Il collegio è stato cancellato per sempre?

Secondo BlogTvItaliana.it Il Collegio è stato cancellato soprattutto a causa dei bassi ascolti. Le prime stagioni del docureality sono state un successone, ma con il passare del tempo lo share è calato a picco. Si legge: