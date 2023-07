Il Collegio 2023, tutte le novità: per la prima volta c'è un premio in palio

Il Collegio 2023 sta per tornare in onda su Rai2. Quest’anno gli studenti si ritroveranno immersi in un’epoca decisamente più recente rispetto al passato. Vediamo quali sono le novità della nuova stagione.

Il Collegio 2023: tutte le novità della nuova stagione

Il prossimo settembre, Il Collegio 2023 torna in televisione con una nuova e scoppiettante stagione. Stando a quanto anticipato da TvBlog e Davide Maggio, il docureality di Rai2 conterrà parecchie novità. Innanzitutto, sarà ambientato in un’epoca molto più recente rispetto al passato: il 2001. Non solo, invece che andare in scena con 8 puntate, si scende a sei appuntamenti. Da domenica 24 settembre a domenica 29 ottobre, una volta a settimana.

Il Collegio 2023 cambia location e torna una prof

Cambia anche la location de Il Collegio 2023. Dopo aver soggiornato per quattro edizioni al Collegio San Carlo Celana nel bergamasco e tre stagioni al Convitto Nazionale Regina Margherita in provincia di Roma, gli allievi saranno accolti nel Collegio San Francesco di Lodi. Tra le novità c’è il ritorno di una professoressa molto amata, Maria Rosa Petolicchio.

Il Collegio 2023: le riprese sono già iniziate

Considerando che il docureality è ambientato nel 2001, verranno formate due classi, una linguistica e una scientifica, e ci sarà il ritorno del bidello. Nel corso della prima puntata ci sarà l’esame di sbarramento, chi lo supera diventa un collegiale e chi viene bocciato è automaticamente eliminato. L’allievo che termina il percorso di studi con il voto più alto riceverà una borsa di studio di 15mila euro. E’ la prima volta che il programma mette in palio un premio. Le riprese sono iniziate lo scorso 4 luglio, per cui non possiamo fare altro che attendere il 24 settembre per goderci Il Collegio 2023.