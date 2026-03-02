Il cantautore e rapper si è classificato al secondo posto a Sanremo 2026: conosciamo meglio la sua fidanzata.

Si è appena conclusa la 76esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. Al secondo posto si è classificato Sayf con “Tu mi piaci tanto”. A proposito del rapper e cantautore genovese, vediamo di conoscere meglio la sua fidanzata, Bianca.

Sayf, chi è la fidanzata Bianca: età, lavoro, Instagram

Con il brano “Tu mi piaci tanto” Sayf si è classificato al secondo posto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ad accompagnarlo in questa sua avventura sanremese le donne della sia vita, la madre Samia e la fidanzata Bianca Genovese. Di Bianca non si sa molto, sappiamo che è una ballerina e che su Instagram conta poco meno di 15mila follower. Non si conosce né l’età né l’origine, sappiamo però che la sua presenza nella vita dell’arista è costante. Prima di lasciare lo studio di Mara Venier a “Domenica In”, Sayf ha rivolto un saluto proprio alla sua Bianca: “Ciao amore.“

Sayf, la fidanzata Bianca: “Il vincitore per me sei tu”

Sayf è stata la rivelazione di questo Sanremo 2026, di lui ha colpito non solo la bravura artistica ma anche la dolcezza. Come abbiamo visto il rapper e cantautore genovese è fidanzato con Bianca Genovese che su Instagram, a fine Festival, ha pubblicato una storia di lei e Sayf insieme scrivendo “Il vincitore per me sei tu.”