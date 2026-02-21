Sayf a Sanremo 2026 presenta un brano dal titolo ‘Tu mi piaci tanto‘, un testo che unisce ritmo rap e cantautorato e che porta con sé un significato profondo. La canzone riflette sulle contraddizioni della società italiana, tra amore, crisi e quotidianità, trasformando una semplice dichiarazione in uno sguardo disilluso ma sincero sul Paese.

Dalla gavetta al successo: la crescita di Sayf

Sayf ha iniziato presto a cimentarsi nella musica, scrivendo canzoni, rappando e suonando la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, ha conquistato la scena musicale genovese e, tra il 2023 e il 2024, ha iniziato a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A e 22simba, ampliando la propria visibilità oltre i confini regionali. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo EP, Se Dio Vuole, che comprende anche un featuring con Rhove, segnando l’inizio di una rapida crescita con live sold out e hit da classifica.

Quest’estate Sayf ha già conquistato il pubblico con il tormentone estivo “Sto bene al mare”, realizzato insieme a Marco Mengoni e Rkomi.

Il rapper ha inoltre annunciato il Santissima Fest 2026, previsto per il 18 luglio al Porto Antico di Genova, Arena del Mare, confermando così la sua crescente rilevanza come artista capace di unire contenuti profondi e appeal pop.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Sayf

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, rapper genovese nato nel 1999 da una famiglia italo-tunisina, farà il suo debutto sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

L’artista porterà in gara il brano “Tu mi piaci tanto”, una canzone che mescola rap e cantautorato e che riflette sullo stato della società contemporanea. Sayf stesso ha dichiarato: “Non è dedicata a una sola persona, ma a tante”, sottolineando come il pezzo sia al contempo una dichiarazione e uno sguardo critico sull’Italia: dalle alluvioni alle tasse, dalla precarietà alla retorica nazionale, passando per il senso di competizione e di difesa personale.

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il titolo potrebbe suggerire un classico motivo d’amore, ma in realtà la canzone è un’analisi della società italiana, con riferimenti a eventi storici e personaggi celebri: dalla morte di Luigi Tenco a Sanremo nel 1967, a un imprenditore che affermava “L’Italia è il paese che amo”, fino alle gesta sportive di Cannavaro e agli episodi di malavita e proteste di piazza.

A Sanremo 2026 si esibirà nella serata delle cover con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di Hit the Road Jack di Ray Charles.

Tu mi piaci tanto

di A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri

Ed. Sugarmusic Publishing/

Universal Music Publishing Ricordi/Dibla Music/Star

Tu, figlio di un muratore

L’Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l’amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

Io,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo

Io,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’Italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto