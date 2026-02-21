A Sanremo 2026, Samurai Jay propone 'Ossessione', un pezzo che fonde ritmi latini e sonorità urban pop. Ecco il testo e la traduzione.

Samurai Jay approda a Sanremo 2026 con un brano che unisce ritmo latino, urban pop e melodia partenopea, trasformando un sentimento intenso in racconto musicale. La canzone, dal titolo ‘Ossessione‘, ruota attorno a un legame totalizzante, descritto come un “maledetto feeling” che toglie il sonno e accende l’ambizione. Ecco il testo per comprendere fino in fondo il significato e le sfumature del brano.

Un debutto travolgente al Festival di Sanremo per Samurai Jay

Dietro il nome Samurai Jay c’è Gennaro Amatore, cantautore napoletano nato nel 1998, cresciuto tra influenze eterogenee come i Linkin Park e Jay-Z, ma sempre legato alla melodia partenopea. Dopo i primi successi e l’invito di Gigi D’Alessio all’Ariston nel 2021, l’artista consolida la propria cifra stilistica, collaborando con nomi di spicco della scena urban.

Il suo recente singolo “Halo” (Island Records/Universal Music Italia) è diventato virale su TikTok, arrivando fino al terzo posto della Top 50 Italia e nella Viral Global di Spotify, oltre a conquistare il disco d’oro. Un brano dal sapore latino che si è trasformato in un vero tormentone, lanciando un messaggio chiaro: mostrarsi per ciò che si è, senza maschere né filtri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SJ (@samuraijay)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Samurai Jay

Sul palco del Teatro Ariston arriva un’esplosione di sonorità latine e vibrazioni urban. Samurai Jay porta in gara ‘Ossessione‘, un brano che intreccia reggaeton, suggestioni cubane ed elettronica, inserendo persino un richiamo ad “Andamento lento” di Tullio De Piscopo. Il pezzo ruota attorno a “Questo maledetto feeling”, un legame magnetico che sembra un amore tormentato ma che, in realtà, riflette una tensione più profonda: la dedizione assoluta verso la musica, vissuta come impulso irrefrenabile e vitale.

Come riportato da TV Sorrisi e Canzoni: “È un brano urban pop con elementi reggaeton che parla dell’ambizione, dell’ossessione sana e positiva di voler crescere e andare avanti a tutti i costi. È stato creato nel mio stile di sempre, nella mia cameretta-studio. È nato in piena spontaneità, giocando con la musica insieme con i miei amici”.

Accanto a lui, per tutte le serate, anche Belén Rodríguez, presenza vocale e scenica che amplifica l’energia dello spettacolo. Per la serata cover interpreta “Baila” di Zucchero insieme a Belén Rodríguez e a Roy Paci, fondendo tradizione e modernità in un’unica dimensione sonora.

Ossessione

di G. Amatore – S. Sellitti – V. Coppola – L. Stocco

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management (Italy)/Totally Imported/Thaurus Publishing/Copyright Control

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente

Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

Marò che pena

Siamo sempre alle solite

Una tirata tutto il weekend

Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Tra noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

Io lo sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling