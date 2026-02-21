Samurai Jay approda a Sanremo 2026 con un brano che unisce ritmo latino, urban pop e melodia partenopea, trasformando un sentimento intenso in racconto musicale. La canzone, dal titolo ‘Ossessione‘, ruota attorno a un legame totalizzante, descritto come un “maledetto feeling” che toglie il sonno e accende l’ambizione. Ecco il testo per comprendere fino in fondo il significato e le sfumature del brano.
Un debutto travolgente al Festival di Sanremo per Samurai Jay
Dietro il nome Samurai Jay c’è Gennaro Amatore, cantautore napoletano nato nel 1998, cresciuto tra influenze eterogenee come i Linkin Park e Jay-Z, ma sempre legato alla melodia partenopea. Dopo i primi successi e l’invito di Gigi D’Alessio all’Ariston nel 2021, l’artista consolida la propria cifra stilistica, collaborando con nomi di spicco della scena urban.
Il suo recente singolo “Halo” (Island Records/Universal Music Italia) è diventato virale su TikTok, arrivando fino al terzo posto della Top 50 Italia e nella Viral Global di Spotify, oltre a conquistare il disco d’oro. Un brano dal sapore latino che si è trasformato in un vero tormentone, lanciando un messaggio chiaro: mostrarsi per ciò che si è, senza maschere né filtri.
Visualizza questo post su Instagram
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Samurai Jay
Sul palco del Teatro Ariston arriva un’esplosione di sonorità latine e vibrazioni urban. Samurai Jay porta in gara ‘Ossessione‘, un brano che intreccia reggaeton, suggestioni cubane ed elettronica, inserendo persino un richiamo ad “Andamento lento” di Tullio De Piscopo. Il pezzo ruota attorno a “Questo maledetto feeling”, un legame magnetico che sembra un amore tormentato ma che, in realtà, riflette una tensione più profonda: la dedizione assoluta verso la musica, vissuta come impulso irrefrenabile e vitale.
Come riportato da TV Sorrisi e Canzoni: “È un brano urban pop con elementi reggaeton che parla dell’ambizione, dell’ossessione sana e positiva di voler crescere e andare avanti a tutti i costi. È stato creato nel mio stile di sempre, nella mia cameretta-studio. È nato in piena spontaneità, giocando con la musica insieme con i miei amici”.
Accanto a lui, per tutte le serate, anche Belén Rodríguez, presenza vocale e scenica che amplifica l’energia dello spettacolo. Per la serata cover interpreta “Baila” di Zucchero insieme a Belén Rodríguez e a Roy Paci, fondendo tradizione e modernità in un’unica dimensione sonora.
Ossessione
di G. Amatore – S. Sellitti – V. Coppola – L. Stocco
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management (Italy)/Totally Imported/Thaurus Publishing/Copyright Control
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Visualizza questo post su Instagram