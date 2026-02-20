La canzone di Raf a Sanremo 2026, intitolata ‘Ora e per sempre’, è molto più di un semplice brano in gara: il testo e il significato riflettono un amore profondo e personale, nato dalle promesse matrimoniali scritte dal cantautore alla moglie Gabriella Labate e sviluppato insieme al figlio Samuele, unendo emozione, memoria e un tocco di modernità musicale.

Il ritorno emozionante di Raf a Sanremo 2026

Dopo undici anni di assenza, Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, 66 anni, torna a calcare il palco del Festival di Sanremo con una proposta che nasce dal cuore e dalla famiglia. La canzone in gara, “Ora e per sempre”, è una ballata sentimentale scritta a quattro mani insieme al figlio Samuele, classe 2000, artista conosciuto come D’Art e già collaboratore per il brano Samurai.

A luglio, tornerà dal vivo con “INFINITO – ESTATE 2026”, il tour che lo porterà in tutta Italia. In autunno, invece, sarà nei palazzetti di Napoli, Milano e Roma.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Raf

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, Raf descrive il pezzo come “una canzone gustosa come un cibo esotico… il frutto della passione”, sottolineando quanto la sua origine sia profondamente personale. L’ispirazione è nata da un vecchio bigliettino a macchina contenente le promesse matrimoniali che il cantautore fece alla moglie Gabriella Labate durante il loro matrimonio a Cuba nel 1996. “Quando ci siamo sposati, l’officiante aveva scritto la formula spagnola ‘Finché morte non vi separi’, ma io l’ho riscritta con le mie parole: ‘Ora e per sempre’”, racconta Raf, rivelando la genesi poetica del brano che celebra un amore che attraversa il tempo.

“Ora e per sempre” non è solo un omaggio al legame con Gabriella, madre dei suoi due figli, ma anche un incontro creativo tra generazioni. Il brano combina sonorità pop romantiche con un tocco di elettronica vintage, rendendo irresistibile l’ascolto quando Raf canta «Ora e per sempre amore mio».

La serata cover, prevista per venerdì 27 febbraio, lo vedrà invece protagonista di un duetto energico con The Kolors sulle note di The Riddle.

Ora e per sempre

di R. Riefoli – S. Riefoli

Ed. Girotondo

Un puntino in mezzo all’universo

Ero un alieno mi sentivo solo

Mi confondevo tra la gente perso

Dentro un astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

Me ne stavo fermo alla deriva

E il mio viso sorrideva comunque

Ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

E camminando sulla via d’uscita

Senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

Ci sarai anche se mai più ti rivedrò

Sei nell’anima e lì ti cercherò

Quando mi mancherai

Ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

Consumato come il nostro tempo

In un soffio di vento il nostro primo anniversario

Adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

Niente è sicuro, tutto è controverso

E tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

Il tempo ti sta una meraviglia

E ogni segno sulla pelle parla di te

Ora e per sempre amore mio

Era previsto che sarei rimasto io

Non avevamo molte probabilità

Ma siamo ancora qua

E tornerei indietro solo per un attimo

Al primo incontro per sentirne il brivido

Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco

Che non c’è più

Ma è parte di noi

Ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

Vuoto di empatia

Noi non saremo parte di questa follia

Stringimi forte quando il sole sorgerà

Insieme ci troverà ci troverà

Quando l’alba verrà

Ora e per sempre sarà