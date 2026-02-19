Sanremo 2026 si prepara ad accogliere il ritorno di Malika Ayane, che porta sul palco ‘Animali notturni’. Il testo della canzone racconta il significato dell’amore maturo, la libertà di scegliere e la voglia di ritrovare la propria dimensione più autentica, tra ritmo travolgente e suggestioni notturne.

Il ritorno di Malika Ayane a Sanremo 2026 e il prossimo tour

Per la cantante milanese classe 1984 si tratta della sua sesta partecipazione alla kermesse ligure: dall’esordio nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Come foglie” – scritto da Giuliano Sangiorgi e arrivato secondo – fino al podio sfiorato nel 2015 con “Adesso e qui (Nostalgico presente)”, passando per performance iconiche come “Ricomincio da qui” (2010) e “E se poi” (2013). Con una carriera costellata da sei album ufficiali, tra cui il disco di platino “Naif” (2015) e l’ultimo progetto “Manifesto” (2021), Malika ha costruito un percorso artistico unico, fondendo eleganza vocale, ricerca timbrica e sensibilità musicale fuori dal comune.

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, Malika tornerà dal vivo con un tour nei principali teatri italiani: «A novembre torno a fare la mia cosa preferita. Ci vediamo nei teatri», ha scritto sui social, annunciando le date che partiranno il 1° novembre a Fermo (Teatro dell’Aquila, DATA ZERO) e proseguiranno a Roma, Firenze, Milano, Torino, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia e Pescara fino al 28 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Malika Ayane

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, riguardo al nuovo brano, la cantante ha spiegato: «Parla in particolare dello scegliere tra una moltitudine: la più grande forma di autodeterminazione e leggerezza, andare dritti verso ciò che si desidera e difenderlo». Unisce chitarre funky, percussioni tribali e un ritmo travolgente: «È davvero speciale – aggiunge Malika –, dance ma giusto. Ha stupito anche me e io voglio stupirmi». Il pezzo sarà disponibile anche in versione 45 giri, con un lato B inedito, “Siamo tutti”, realizzato con il trio francese Dov’è Liana, tra french touch e influenze elettroniche italiane.

Durante la serata delle cover, l’artista si esibirà insieme all’attore Claudio Santamaria sulle note di “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, celebre brano scritto nel 1966 da Lina Wertmüller e Bruno Canfora e reso immortale da Mina.

Animali notturni

di M. Ayane – S. Marletta – E. Roberts – G. Cremona – L. Faraone – F. Mercuri – S. Marletta

Ed. Music Union/MKMusic/Thaurus Publishing/

Faraone Music/Nicety

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni