Sanremo 2026 si prepara ad accogliere il ritorno di Malika Ayane, che porta sul palco ‘Animali notturni’. Il testo della canzone racconta il significato dell’amore maturo, la libertà di scegliere e la voglia di ritrovare la propria dimensione più autentica, tra ritmo travolgente e suggestioni notturne.
Il ritorno di Malika Ayane a Sanremo 2026 e il prossimo tour
Per la cantante milanese classe 1984 si tratta della sua sesta partecipazione alla kermesse ligure: dall’esordio nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Come foglie” – scritto da Giuliano Sangiorgi e arrivato secondo – fino al podio sfiorato nel 2015 con “Adesso e qui (Nostalgico presente)”, passando per performance iconiche come “Ricomincio da qui” (2010) e “E se poi” (2013). Con una carriera costellata da sei album ufficiali, tra cui il disco di platino “Naif” (2015) e l’ultimo progetto “Manifesto” (2021), Malika ha costruito un percorso artistico unico, fondendo eleganza vocale, ricerca timbrica e sensibilità musicale fuori dal comune.
Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, Malika tornerà dal vivo con un tour nei principali teatri italiani: «A novembre torno a fare la mia cosa preferita. Ci vediamo nei teatri», ha scritto sui social, annunciando le date che partiranno il 1° novembre a Fermo (Teatro dell’Aquila, DATA ZERO) e proseguiranno a Roma, Firenze, Milano, Torino, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia e Pescara fino al 28 novembre.
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Malika Ayane
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, riguardo al nuovo brano, la cantante ha spiegato: «Parla in particolare dello scegliere tra una moltitudine: la più grande forma di autodeterminazione e leggerezza, andare dritti verso ciò che si desidera e difenderlo». Unisce chitarre funky, percussioni tribali e un ritmo travolgente: «È davvero speciale – aggiunge Malika –, dance ma giusto. Ha stupito anche me e io voglio stupirmi». Il pezzo sarà disponibile anche in versione 45 giri, con un lato B inedito, “Siamo tutti”, realizzato con il trio francese Dov’è Liana, tra french touch e influenze elettroniche italiane.
Durante la serata delle cover, l’artista si esibirà insieme all’attore Claudio Santamaria sulle note di “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, celebre brano scritto nel 1966 da Lina Wertmüller e Bruno Canfora e reso immortale da Mina.
Animali notturni
di M. Ayane – S. Marletta – E. Roberts – G. Cremona – L. Faraone – F. Mercuri – S. Marletta
Ed. Music Union/MKMusic/Thaurus Publishing/Faraone Music/Nicety
Faraone Music/Nicety
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri
Con i nostri invece non sappiamo che farci
Ed io che resto qui a perdermi
A parlare di te
Anche nei vicoli, vicinissimi
Non riusciamo a trovarci
E vorrei sapere cosa fai
Ma non è male questa nostalgia, lo sai
Che ci perdoniamo sempre
E siamo sconosciuti per la gente
Che non ci capirà mai
Lo vedi, io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Io e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina
E guardare l’alba come fosse la prima
Addormentiamoci davanti a un film
Se vuoi dormire con me
Quando mi guardi fai voragini
Ed io non mi difendo più
Fuori è pieno di persone, ma lo sai
Che nessuno ci capirà mai
Lo vedi, io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Io e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Ti giuro che non so più
Come dirtelo
Ma appena tu te ne vai
Manca ossigeno
Il cielo è bellissimo
Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque
Non serve sia lontanissimo
Per scomparire
Che dire
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
