La canzone di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 rappresenta un ritorno atteso per l’artista napoletano, che porta sul palco il brano ‘Per sempre sì’. Ecco il testo, la traduzione e il significato della sua performance, evidenziando come la sua musica unisca la tradizione melodica italiana con un linguaggio moderno e universale.
Il ritorno di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo
Dopo oltre quindici anni, Sal Da Vinci torna a calcare il palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, entrando tra i trenta artisti in gara nella sezione Big con il brano “Per sempre sì”. La sua partecipazione segna un ritorno atteso, a distanza dal debutto del 2009 con “Non riesco a farti innamorare”, quando conquistò il terzo posto tra gli artisti.
Nel 2026, Sal Da Vinci porterà la sua musica anche dal vivo in numerose città italiane con una tournée prodotta da Vivo Concerti, toccando teatri di Roma, Torino, Milano, Firenze, Catania e altre località. Questa nuova fase della carriera arriva dopo la recente popolarità ottenuta con “Rossetto e caffè”.
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Sal Da Vinci
Durante la sua apparizione a Sarà Sanremo lo scorso dicembre, l’artista ha spiegato il significato del brano: “Celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita, cioè quel sì che unisce due anime per sempre”.
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, “Per sempre sì” è un brano che celebra l’amore adulto, fatto di scelte consapevoli più che di gesti eclatanti. Il titolo stesso è una dichiarazione definitiva: non un “forse” o un “vediamo”, ma un sì che sancisce l’unione duratura.
In questa nuova avventura, venerdì 27 febbraio, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo nella serata delle cover sulle note di “Cinque giorni”, raccontando sui social: “È stato emozionante ritrovarsi in studio con Michele Zarrillo e lavorare insieme”.
Per sempre sì
di F. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – S. Da Vinci – F. Mercuri – G. Cremona – E. D. Maimone
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/
MKMusic/Cose Production
È cominciato tutto quanto dal principio
Io che per te ero solo un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore, non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
So bene che è una grande incognita il futuro
Ma insieme a te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre
Sì, soltanto sì
Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice sì
L’eternità è dentro una parola
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Accussì
Sarrà pe sempe sì
