La canzone di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 rappresenta un ritorno atteso per l’artista napoletano, che porta sul palco il brano ‘Per sempre sì’. Ecco il testo, la traduzione e il significato della sua performance, evidenziando come la sua musica unisca la tradizione melodica italiana con un linguaggio moderno e universale.

Il ritorno di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo

Dopo oltre quindici anni, Sal Da Vinci torna a calcare il palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, entrando tra i trenta artisti in gara nella sezione Big con il brano “Per sempre sì”. La sua partecipazione segna un ritorno atteso, a distanza dal debutto del 2009 con “Non riesco a farti innamorare”, quando conquistò il terzo posto tra gli artisti.

Nel 2026, Sal Da Vinci porterà la sua musica anche dal vivo in numerose città italiane con una tournée prodotta da Vivo Concerti, toccando teatri di Roma, Torino, Milano, Firenze, Catania e altre località. Questa nuova fase della carriera arriva dopo la recente popolarità ottenuta con “Rossetto e caffè”.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Sal Da Vinci

Durante la sua apparizione a Sarà Sanremo lo scorso dicembre, l’artista ha spiegato il significato del brano: “Celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita, cioè quel sì che unisce due anime per sempre”.

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, “Per sempre sì” è un brano che celebra l’amore adulto, fatto di scelte consapevoli più che di gesti eclatanti. Il titolo stesso è una dichiarazione definitiva: non un “forse” o un “vediamo”, ma un sì che sancisce l’unione duratura.

In questa nuova avventura, venerdì 27 febbraio, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo nella serata delle cover sulle note di “Cinque giorni”, raccontando sui social: “È stato emozionante ritrovarsi in studio con Michele Zarrillo e lavorare insieme”.

Per sempre sì

di F. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – S. Da Vinci – F. Mercuri – G. Cremona – E. D. Maimone

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

MKMusic/Cose Production

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì