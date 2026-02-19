Al Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre portano in gara ‘La felicità e basta’, un brano che unisce freschezza e profondità. Il testo esplora emozioni primordiali e riflette sul significato della felicità come diritto universale, trasformando la voglia di fuga in un inno alla libertà personale.

Maria Antonietta & Colombre: debutto ufficiale a Sanremo come duo

Dopo la pubblicazione dell’album Luna di miele (Sanremo Edition), progetto firmato da Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato) per Numero Uno / Sony Music, la coppia si presenta per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘La felicità e basta’. Non si tratta solo di un sodalizio artistico: i due sono anche partner nella vita, e portano sul palco un’intesa che traspare in ogni nota.

“Non è scritta pensando al Festival, le cose migliori le faccio quando non mi impegno troppo”, racconta Maria Antonietta, riferendosi all’origine spontanea della canzone, nata in cucina dopo una serata al karaoke.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Maria Antonietta & Colombre

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, ‘La felicità e basta‘ è un brano che parla di resistenza quotidiana e di emozioni primordiali, dalla solitudine alla fame, fino alla gioia. Il cuore della canzone è un principio semplice ma potente: la felicità non è un premio da conquistare, ma un diritto di ognuno.

La metafora della “rapina” sintetizza questa idea: prendere ciò che ci spetta senza aspettare permessi. “Baby facciamo insieme una rapina, per riprenderci tutta la nostra vita. Che cosa credi? Credo che la felicità ce la prendiamo e basta”, recita il testo, trasformando provocazione in inno alla libertà.

Maria Antonietta, che aveva già calcato il palco dell’Ariston sei anni fa nella serata cover duettando con Levante e Francesca Michielin sulle note di Si può dare di più, questa volta affronterà la serata delle cover insieme a Colombre e a Brunori Sas, reinterpretando Il mondo di Jimmy Fontana.

La felicità e basta

di L. Cesarini – G. Imparato – F. Catitti

Ed. Puro/Picicca Management/Meme/

Universal Music Publishing Ricordi/Dischi Duri

È più facile perdonarci,

Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

“Sii te stessa e andrà tutto bene”,

Diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

La tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Non posso arrendermi.

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”

Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

E non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dalla tristezza che è infinita, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby,

Siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.