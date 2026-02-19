Con il ritorno sul palco dell’Ariston, l’attenzione si concentra su Mara Sattei, protagonista in gara con la sua canzone per Sanremo 2026. Attorno al brano cresce l’interesse per testo e significato, elementi centrali di una ballata che racconta un amore autentico attraverso parole intime e immagini delicate, confermando la cifra personale dell’artista.
Festival di Sanremo 2026: ritorno all’Ariston per Mara Sattei e scelta della cover
A tre anni dal debutto con Duemilaminuti, Mara Sattei torna tra i trenta Big in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Per questa nuova partecipazione presenta ‘Le cose che non sai di me’, una ballata intensa e personale che mette al centro una narrazione sentimentale fatta di immagini delicate e confessioni intime.
Particolare attenzione è rivolta alla tradizionale serata delle cover, Mara ha scelto L’ultimo bacio di Carmen Consoli, accompagnata dal rapper e producer Mecna.
Il 13 febbraio Mara Sattei ha pubblicato il nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile in digitale, mentre la versione fisica è uscita il 27 febbraio
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Mara Sattei
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, ‘Le cose che non sai di me’ si configura come una dedica raccolta, quasi sussurrata, che evita effetti spettacolari per privilegiare autenticità e immediatezza.
A Sarà Sanremo l’artista aveva spiegato: “È un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo e non vedo l’ora di portarlo sul palco del Teatro Ariston“. E ancora: “Racconta l’inizio della storia d’amore con il mio fidanzato Alessandro (Donadei, anche tra gli autori della canzone), con cui mi sposerò quest’anno. È nata durante una sessione in studio, non avevamo aspettative ed è venuta fuori una magia. È un brano sincero, accogliente e molto dolce“.
Ne emerge una canzone coerente con l’identità dell’artista: romantica, lineare, capace di parlare di fragilità e trasformazione senza filtri.
Le cose che non sai di me
di S. Mattei – E. Brun – D. Mattei – A. Donadei
Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante volte
Ho cercato di volare via lontano
Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film
Non sai quante volte
Penso domani ce ne andiamo via
Ma quanto è bella la follia?
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Quando son con me
Quelle lacrime
Sono la pioggia d’estate
Sopra il tetto guardo quella gente che
Si abbraccia e ride e sembra semplice
E le stelle quei pensieri che nel cielo
Restano per non scordarli mai
È tutto ciò che non ho fatto mai
È vivere la vita come vuoi
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Ma in fondo
Tutte le volte che ho paura
E mi sento perdere
Ma poi con te
So sentire
Anche quando inizia a piovere
Sopra quelle domande, forse
Tu resta qui
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
