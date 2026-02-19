Con il ritorno sul palco dell’Ariston, l’attenzione si concentra su Mara Sattei, protagonista in gara con la sua canzone per Sanremo 2026. Attorno al brano cresce l’interesse per testo e significato, elementi centrali di una ballata che racconta un amore autentico attraverso parole intime e immagini delicate, confermando la cifra personale dell’artista.

Festival di Sanremo 2026: ritorno all’Ariston per Mara Sattei e scelta della cover

A tre anni dal debutto con Duemilaminuti, Mara Sattei torna tra i trenta Big in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Per questa nuova partecipazione presenta ‘Le cose che non sai di me’, una ballata intensa e personale che mette al centro una narrazione sentimentale fatta di immagini delicate e confessioni intime.

Particolare attenzione è rivolta alla tradizionale serata delle cover, Mara ha scelto L’ultimo bacio di Carmen Consoli, accompagnata dal rapper e producer Mecna.

Il 13 febbraio Mara Sattei ha pubblicato il nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile in digitale, mentre la versione fisica è uscita il 27 febbraio

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Mara Sattei

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, ‘Le cose che non sai di me’ si configura come una dedica raccolta, quasi sussurrata, che evita effetti spettacolari per privilegiare autenticità e immediatezza.

A Sarà Sanremo l’artista aveva spiegato: “È un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo e non vedo l’ora di portarlo sul palco del Teatro Ariston“. E ancora: “Racconta l’inizio della storia d’amore con il mio fidanzato Alessandro (Donadei, anche tra gli autori della canzone), con cui mi sposerò quest’anno. È nata durante una sessione in studio, non avevamo aspettative ed è venuta fuori una magia. È un brano sincero, accogliente e molto dolce“.

Ne emerge una canzone coerente con l’identità dell’artista: romantica, lineare, capace di parlare di fragilità e trasformazione senza filtri.

Le cose che non sai di me

di S. Mattei – E. Brun – D. Mattei – A. Donadei

Ed. Me Next/Thasup/Sony Music Publishing (Italy)/

Hermann/Tuttomoltobenegrazie

Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante volte

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film

Non sai quante volte

Penso domani ce ne andiamo via

Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Quando son con me

Quelle lacrime

Sono la pioggia d’estate

Sopra il tetto guardo quella gente che

Si abbraccia e ride e sembra semplice

E le stelle quei pensieri che nel cielo

Restano per non scordarli mai

È tutto ciò che non ho fatto mai

È vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo

Tutte le volte che ho paura

E mi sento perdere

Ma poi con te

So sentire

Anche quando inizia a piovere

Sopra quelle domande, forse

Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre