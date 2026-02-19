La canzone di Leo Gassmann a Sanremo 2026 si distingue per il suo testo intenso e ricco di emozioni. Il significato di ‘Naturale‘ esplora l’autenticità, la ricerca di sé e la capacità di vivere le relazioni senza maschere, confermando il talento del cantautore romano nel raccontare storie generazionali e sentimenti universali.

“Vita Vera Paradiso”: un nuovo album tra emozione e autenticità

Parallelamente all’esperienza sanremese, Leo Gassmann annuncia l’uscita del nuovo album Vita Vera Paradiso, disponibile dal 10 aprile. Il progetto rappresenta una nuova fase del suo percorso: “I miei primi due dischi erano di grande ricerca, ogni canzone strizzava l’occhio a un genere diverso. Questo album, invece, è nato solo con la chitarra, viaggiando con amici, al mare, in montagna, tra le colline“, spiega Gassmann, come riportato da Rai News.

Le sonorità del disco mescolano pop, cantautorato, country e influenze world, raccontando emozioni genuine, relazioni e crescita personale. L’artista definisce il suo lavoro come più maturo e coerente, con un filo conduttore di sincerità e speranza: “È un brano che mi fa vibrare l’anima e il corpo… L’arrivederci non deve per forza trasformarsi in addio. Un domani migliore è possibile“.

Il tour, che partirà il 4 maggio e toccherà Bologna, Torino, Livorno, Roma, Milano e Pozzuoli fino al 17 maggio, si propone di trasmettere al pubblico la stessa autenticità dei brani. Le canzoni, nate da esperienze quotidiane e momenti vissuti, testimoniano un percorso artistico sempre in evoluzione, capace di coniugare emozione e tecnica, leggerezza e profondità.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Leo Gassmann

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la canzone esplora il tema dell’autenticità e della ricerca interiore, invitando l’ascoltatore ad abbracciare la propria natura senza filtri: come ha dichiarato Gassmann a Carlo Conti durante Sarà Sanremo, “Naturale è un grido d’amore e un invito ad andare oltre le apparenze“.

Il brano narra una storia d’amore intensa, fatta di piccoli gesti e ricordi tangibili — “le macchie di eyeliner su una felpa, le estati in motorino, le guance pallide che non arrossivano mai” — e riflette la delicatezza di sentimenti profondi pur senza nascondere la violenza emotiva del distacco. Il Festival rappresenta per l’artista un momento cruciale di crescita e di riconferma, dopo aver vinto nel 2020 nella categoria Nuove Proposte con ‘Vai bene così’ e ottenuto il diciottesimo posto nel 2023 con ‘Terzo cuore’.

Per la serata delle cover, Gassmann duetterà con Aiello interpretando ‘Era già tutto previsto’ di Riccardo Cocciante.

Naturale

di M. Davì – L. Gassmann – F. Savini – A. Casali

Ed. Visionary Sapiens Publishing/Triggger

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

Io che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l’Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Così, senza volerlo

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella

Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se

Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale