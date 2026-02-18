Con J-Ax sul palco di Sanremo 2026, arriva un brano ironico e irriverente che mescola country-pop e satira sociale. La canzone racconta, tra luoghi comuni e “starter pack” dell’italiano medio, storie di furbizia, compromessi e piccole follie quotidiane. Nel testo, ogni dettaglio mette a fuoco l’identità collettiva del Paese, mentre il significato del pezzo va oltre l’ironia.

ll ritorno di J-Ax a Sanremo 2026

Il pezzo si inserisce in un percorso di ritorno a Sanremo dopo la partecipazione del 2023 con gli Articolo 31 e, nella serata delle cover di Sanremo 2026, l’artista si esibirà insieme alla Ligera County Fam sulle note di E la vita, la vita di Cochi e Renato. L’originale è un inno leggero e disincantato che celebra la vita con ironia, proprio come fa il nuovo brano di J-Ax, dove la semplicità del ritornello nasconde un’osservazione acuta sul Paese e sui suoi cittadini.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di J-Ax

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il brano “Italia Starter Pack”, J-Ax – all’anagrafe Alessandro Aleotti, 53 anni – torna sul palco di Sanremo con una satira che mescola ironia, leggerezza e critica sociale. Il pezzo inizia con una frase apparentemente banale: «Serve una brutta canzone che fa: “pa pa parappa”», destinata a diventare un tormentone radiofonico e pubblicitario.

Il ritornello volutamente pop e ripetitivo è il veicolo attraverso cui il rapper descrive un Paese fatto di cantieri, furbizie quotidiane, compromessi e piccole illegalità normalizzate. Come racconta lui stesso racconta: “Mi sono chiesto come sarebbe stato il ‘pacchetto base’ per essere italiano. Il testo è nato così“.

Il brano è anche un esperimento musicale per l’artista, che si confronta per la prima volta con il genere country-pop. Tra cori da stadio, password condivise e proteste “solo per la pizza con l’ananas”, J-Ax costruisce un ritratto collettivo dell’italiano medio: un mix di cinismo, adattamento e autoironia. Come scrive nel testo, “Qui per campare serve un po’ di culo sempre“, sintetizzando con leggerezza le contraddizioni della società contemporanea.

Italia starter pack

di A – Aleotti – A. Bonomo – L. Buso

Ed. Edizioni Curci/Star/Thamsanqa/

Willy L’Orbo/Alma/Buso Lorenzo

Dice sempre il vecchio del quartiere

Con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere

Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa

Meglio essere fuori che finire dentro

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Santi in paradiso non ce n’è al momento

Più che avere fede è meglio un complice

Condividi la password

Che facciamo a metà il Wi-Fi

Canta un coro da stadio

Così sanno chi sei dovunque vai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

Dice l’uomo che mi fa la benza

Che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza

È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

E

Meno cose sai più sarai contento

Facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio

Solo per la pizza con l’ananas

Per pagare c’è tempo

Tanto i debiti già ce li hai

Goditi sto momento

Che quando vai mica lo sai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti

Tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti

Ma abbiamo pure dei difetti

E in effetti

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas (del gas)

Italia Starter Pack