A cinque anni di distanza dal suo debutto a Sanremo, Fulminacci torna all’Ariston con ‘Stupida sfortuna’, una canzone che mescola sonorità anni ’80 e introspezione personale. Tra ricordi notturni, ostacoli quotidiani e la ricerca di qualcuno o qualcosa, il cantautore romano trasforma emozioni intime in un brano onesto e profondamente autobiografico, rendendolo perfetto per il palco di Sanremo 2026.
Il ritorno di Fulminacci a Sanremo 2026 e i prossimi tour
A cinque anni dalla sua partecipazione alla 71ª edizione del Festival con Santa Marinella, Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci, ritorna sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Stupida sfortuna’. Il 13 marzo pubblicherà il nuovo album Calcinacci, contenente collaborazioni con Franco126 e Tutti fenomeni nei brani Fantasia 2000 e Mitomani. Ad aprile partirà il tour Palazzacci con tappe a Roma, Napoli, Milano e Firenze, mentre a giugno il tour estivo ALL’APERTO.
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Fulminacci
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del significato del brano a Sarà Sanremo, Fulminacci ha spiegato: “È un po’ un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna e solitaria alla ricerca di qualcosa o qualcuno che forse arriva”.
La canzone, firmata insieme a Pietro Paroletti, unisce sonorità d’autore con un sapore retrò anni ’80 e riflette il desiderio dell’artista di ritrovare un volto amato, in mezzo a una moltitudine: «passeranno classifiche e Sanremi». Come racconta lo stesso cantautore, “Non so mai bene di cosa parlano le canzoni che scrivo. Stupida sfortuna probabilmente parla di me che cammino di notte e penso a delle cose del passato, spero in delle cose del futuro e ci sono un po’ di ostacoli da superare”.
Nella serata delle cover, prevista venerdì 27 febbraio, interpreterà insieme a Francesca Fagnani ‘Parole parole’, regalando una reinterpretazione originale e intensa.
Stupida sfortuna
di F. Uttinacci – P. Paroletti
Ed. Maciste Dischi/Puro/Universal Music Publishing Ricordi
Ti troverò dentro a una foto
Sotto l’acqua mentre nuoto
Nella sabbia e nel cemento
Dentro un cinema all’aperto
Come un’allucinazione
In mezzo a tutte le persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Classifiche e Sanremi
Taxi treni aerei
E se mi stai ancora cercando
Sono dove stavo ieri
Ho solo più pensieri
Un po’ meno fiducia
E qualche buona scusa
Ma pensa un po’
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
Ma pensa un po’
Vado di corsa e resto indietro
E soffia il vento della metro
Tra le piastrelle colorate
E le rovine sotto a un vetro
C’è un manifesto col tuo nome
In mezzo a un fiume di persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Semafori e cantieri
Pianeti e buchi neri
E dai facciamo i seri
Ma pensa un po’
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi
Di primavere e poi di nuovo rami spogli
Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli
Ci credi o no?
Stupida stupida stupida sfortuna
Gelida gelida gelida paura
Dopo di te non l’ho più detto a nessuna
Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai
Stupida stupida stupida sfortuna
Che ci penso anche se non ci penso
Gelida gelida gelida paura
Ogni volta che non mi addormento
L’infinito a me mi fa spavento
Come il cielo come il mare aperto
Stupida sfortuna starò più attento
