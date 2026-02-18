A cinque anni di distanza dal suo debutto a Sanremo, Fulminacci torna all’Ariston con ‘Stupida sfortuna’, una canzone che mescola sonorità anni ’80 e introspezione personale. Tra ricordi notturni, ostacoli quotidiani e la ricerca di qualcuno o qualcosa, il cantautore romano trasforma emozioni intime in un brano onesto e profondamente autobiografico, rendendolo perfetto per il palco di Sanremo 2026.

Ecco tutti i dettagli sul testo e il suo significato.

Il ritorno di Fulminacci a Sanremo 2026 e i prossimi tour

A cinque anni dalla sua partecipazione alla 71ª edizione del Festival con Santa Marinella, Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci, ritorna sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Stupida sfortuna’. Il 13 marzo pubblicherà il nuovo album Calcinacci, contenente collaborazioni con Franco126 e Tutti fenomeni nei brani Fantasia 2000 e Mitomani. Ad aprile partirà il tour Palazzacci con tappe a Roma, Napoli, Milano e Firenze, mentre a giugno il tour estivo ALL’APERTO.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Fulminacci

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del significato del brano a Sarà Sanremo, Fulminacci ha spiegato: “È un po’ un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna e solitaria alla ricerca di qualcosa o qualcuno che forse arriva”.

La canzone, firmata insieme a Pietro Paroletti, unisce sonorità d’autore con un sapore retrò anni ’80 e riflette il desiderio dell’artista di ritrovare un volto amato, in mezzo a una moltitudine: «passeranno classifiche e Sanremi». Come racconta lo stesso cantautore, “Non so mai bene di cosa parlano le canzoni che scrivo. Stupida sfortuna probabilmente parla di me che cammino di notte e penso a delle cose del passato, spero in delle cose del futuro e ci sono un po’ di ostacoli da superare”.

Nella serata delle cover, prevista venerdì 27 febbraio, interpreterà insieme a Francesca Fagnani ‘Parole parole’, regalando una reinterpretazione originale e intensa.

Stupida sfortuna

di F. Uttinacci – P. Paroletti

Ed. Maciste Dischi/Puro/Universal Music Publishing Ricordi

Ti troverò dentro a una foto

Sotto l’acqua mentre nuoto

Nella sabbia e nel cemento

Dentro un cinema all’aperto

Come un’allucinazione

In mezzo a tutte le persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Classifiche e Sanremi

Taxi treni aerei

E se mi stai ancora cercando

Sono dove stavo ieri

Ho solo più pensieri

Un po’ meno fiducia

E qualche buona scusa

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

Ma pensa un po’

Vado di corsa e resto indietro

E soffia il vento della metro

Tra le piastrelle colorate

E le rovine sotto a un vetro

C’è un manifesto col tuo nome

In mezzo a un fiume di persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Semafori e cantieri

Pianeti e buchi neri

E dai facciamo i seri

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi

Di primavere e poi di nuovo rami spogli

Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli

Ci credi o no?

Stupida stupida stupida sfortuna

Gelida gelida gelida paura

Dopo di te non l’ho più detto a nessuna

Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai

Stupida stupida stupida sfortuna

Che ci penso anche se non ci penso

Gelida gelida gelida paura

Ogni volta che non mi addormento

L’infinito a me mi fa spavento

Come il cielo come il mare aperto

Stupida sfortuna starò più attento