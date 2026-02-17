Le Bambole di Pezza portano sul palco di Sanremo 2026 il loro brano “Resta con me”, una canzone il cui testo e significato ruotano attorno al coraggio di restare vicini nei momenti difficili. La canzone diventa un invito a sostenersi, trovare forza nei legami e non perdere la connessione con chi ci sta accanto, anche quando tutto intorno sembra sfaldarsi.

Un debutto pop e punk rock al femminile: Bambole di Pezza a Sanremo 2026

Le Bambole di Pezza, formazione composta esclusivamente da donne, fanno il loro ingresso sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2026 con un brano pop-rock travolgente, “Resta con me”, che invita alla vicinanza nei momenti di smarrimento e solitudine.

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il ritornello racchiude il messaggio centrale: «Resta con me in questi tempi di odio». Tra le firme del testo e della musica spicca anche Nesli, artista che il gruppo ammira: «È un artista che abbiamo sempre stimato: certo, a noi piace scrivere da sole le nostre canzoni, ma ogni tanto ci apriamo a collaborazioni come queste».

Il pezzo oscilla tra pop e punk rock, confermando l’identità audace del collettivo: rock potente, presenza femminile marcata e spirito di gruppo. Come ricordano le stesse Bambole di Pezza, «Tante volte ci siamo sentite dire: “Ci sono troppe chitarre in questa canzone, c’è troppo rock, troppo punk”… Comunque abbiamo avuto l’esempio dei Måneskin: Sanremo per noi può diventare una vetrina importante».

Resta con me, testo e significato della canzone di Bambole di Pezza di Sanremo 2026

Il nucleo della canzone è la scelta di restare uniti, anche quando la distanza sembrerebbe la via più semplice. Le Bambole di Pezza descrivono il brano come «Coraggio di restare uniti soprattutto nei momenti di difficoltà. Sostenendosi a vicenda si può arrivare davvero ovunque e direi che questa ne è la prova».

Il contesto attuale, segnato da conflitti e tensioni sociali, rende il tema ancora più significativo: «La gente è molto intristita. Una canzone sullo stare uniti pensiamo sia uno dei concetti fondamentali. Poi è anche la nostra storia». La canzone, dunque, assume una doppia lettura: personale, nel racconto dei legami tra le componenti della band, e collettiva, come invito a cercare connessioni in un mondo frammentato.

Il debutto sul palco del Festival segna anche un momento simbolico, come riportato da Sky Tg24 hanno dichiarato: «Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte».

Nella serata delle cover, il quintetto si esibirà insieme a Cristina D’Avena, interprete della celebre sigla di Occhi di gatto. Ad aprile, le Bambole di Pezza inizieranno un tour che toccherà città come Milano, Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli, portando sul palco l’energia e il messaggio di unità di “Resta con me”.

Resta con me

di A. Spigaroli – F. Tarducci – M. Ungarelli – L. Cerri – A. Spigaroli

D. Piccirillo – F. Rossi – C. A. Dolci – S. Borrelli – F. Tarducci

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/AAR Music/Thamsanqa/Thaurus Publishing/Copyright Control

Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia

E a volte per cambiare tutto basta una parola

Per diventare ciò che sono ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai, se immaginarti

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi

E ho visto uomini di strada, tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa

Una ragazza una chitarra, e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

E allora dimmi

Se conosci un modo

Per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati

Sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me