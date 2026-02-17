Le Bambole di Pezza portano sul palco di Sanremo 2026 il loro brano “Resta con me”, una canzone il cui testo e significato ruotano attorno al coraggio di restare vicini nei momenti difficili. La canzone diventa un invito a sostenersi, trovare forza nei legami e non perdere la connessione con chi ci sta accanto, anche quando tutto intorno sembra sfaldarsi.
Un debutto pop e punk rock al femminile: Bambole di Pezza a Sanremo 2026
Le Bambole di Pezza, formazione composta esclusivamente da donne, fanno il loro ingresso sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2026 con un brano pop-rock travolgente, “Resta con me”, che invita alla vicinanza nei momenti di smarrimento e solitudine.
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il ritornello racchiude il messaggio centrale: «Resta con me in questi tempi di odio». Tra le firme del testo e della musica spicca anche Nesli, artista che il gruppo ammira: «È un artista che abbiamo sempre stimato: certo, a noi piace scrivere da sole le nostre canzoni, ma ogni tanto ci apriamo a collaborazioni come queste».
Il pezzo oscilla tra pop e punk rock, confermando l’identità audace del collettivo: rock potente, presenza femminile marcata e spirito di gruppo. Come ricordano le stesse Bambole di Pezza, «Tante volte ci siamo sentite dire: “Ci sono troppe chitarre in questa canzone, c’è troppo rock, troppo punk”… Comunque abbiamo avuto l’esempio dei Måneskin: Sanremo per noi può diventare una vetrina importante».
Resta con me, testo e significato della canzone di Bambole di Pezza di Sanremo 2026
Il nucleo della canzone è la scelta di restare uniti, anche quando la distanza sembrerebbe la via più semplice. Le Bambole di Pezza descrivono il brano come «Coraggio di restare uniti soprattutto nei momenti di difficoltà. Sostenendosi a vicenda si può arrivare davvero ovunque e direi che questa ne è la prova».
Il contesto attuale, segnato da conflitti e tensioni sociali, rende il tema ancora più significativo: «La gente è molto intristita. Una canzone sullo stare uniti pensiamo sia uno dei concetti fondamentali. Poi è anche la nostra storia». La canzone, dunque, assume una doppia lettura: personale, nel racconto dei legami tra le componenti della band, e collettiva, come invito a cercare connessioni in un mondo frammentato.
Il debutto sul palco del Festival segna anche un momento simbolico, come riportato da Sky Tg24 hanno dichiarato: «Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte».
Nella serata delle cover, il quintetto si esibirà insieme a Cristina D’Avena, interprete della celebre sigla di Occhi di gatto. Ad aprile, le Bambole di Pezza inizieranno un tour che toccherà città come Milano, Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli, portando sul palco l’energia e il messaggio di unità di “Resta con me”.
Resta con me
di A. Spigaroli – F. Tarducci – M. Ungarelli – L. Cerri – A. Spigaroli
D. Piccirillo – F. Rossi – C. A. Dolci – S. Borrelli – F. Tarducci
Ed. Sony Music Publishing (Italy)/AAR Music/Thamsanqa/Thaurus Publishing/Copyright Control
Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora
Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia
E a volte per cambiare tutto basta una parola
Per diventare ciò che sono ho camminato sola
Sono una donna che non guarda in faccia niente
Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente
Quando ti senti stanca dalle delusioni
E l’unica certezza sono le canzoni
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi
Vissuto vite che non sai, se immaginarti
Ho visto uomini per bene, andare in pezzi
E ho visto uomini di strada, tornare onesti
E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa
Una ragazza una chitarra, e una tempesta
Questi non sanno cosa provo dentro
Come una foglia sempre stata al vento
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
E allora dimmi
Se conosci un modo
Per dimenticare i guai
Per noi che siamo stati
Sempre appesi a un filo
Aspettami nell’alba di questo mattino
Ho superato anni come questi
E avrei voluto dirti
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
