Ci sono importanti novità in merito alle partecipazioni al prossimo Festival di Sanremo. Lo ha rivelato Carlo Conti nel corso di un collegamento a Domenica In, annunciando un nome molto atteso, ovvero quello del super ospite che calcherà il palco dell’Ariston durante la serata finale. Il direttore artistico del Festival, parlando con Mara Venier, ha anche fatto alcune dichiarazioni sul caso Pucci.

Sanremo 2026, il nome del super ospite della finale: l’annuncio di Carlo Conti

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la presenza e la successiva rinuncia, del comico Andrea Pucci a Sanremo. Carlo Conti ha voluto, nel corso del suo intervento in diretta a Domenica In, tornare sulla vicenda e, nello specifico, sulla rinuncia di Pucci, smentendo che vi siano state pressioni esterne. E dichiarando:

“La mia scelta è stata del tutto autonoma. Preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obblighi a fare qualcosa”.

Per quanto riguarda il dietrofront del comico, Conti lo ha attribuito alla “paura del palco” ricordando anche un passato episodio ovvero l’accoglienza complessa riservata ad un altro comico ovvero Maurizio Crozza. Parlando della reazione mediatica, Conti l’ha definita un “affare di stato” inaspettato dicendosi dispiaciuto.

Poco prima il direttore artistico del Festival ha invece annunciato il super ospite della serata finale in programma il 28 febbraio. A Mara Venier ha confermato che sarà il tenore Andrea Bocelli a calcare il palcoscenico e ha aggiunto: “È un grande onore la presenza di Bocelli: lo avremo il sabato sera”. Ricordando anche come Bocelli, insieme ad Eros Ramazzotti e Laura Pausini, sia stato lanciato da colui al quale la prossima edizione di Sanremo sarà dedicata ovvero Pippo Baudo,